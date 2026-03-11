Предпринимателей Рязанской области попросили вовремя очищать крыши от снега и наледи

«Уважаемые предприниматели! В связи с участившимися случаями схода снега с крыш зданий (строений, сооружений), просьба принять меры по своевременной очистки крыш от снега. Труднодоступные участки необходимо огородить», — говорится в сообщении.