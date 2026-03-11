Mitsubishi зарегистрировала два товарных знака в России

Японская компания Mitsubishi зарегистрировала в России два товарных знака, которые позволяют производить и продавать транспортные средства. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

Японская компания Mitsubishi зарегистрировала в России два товарных знака, которые позволяют производить и продавать транспортные средства. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

По информации агентства, заявки на регистрацию подали в апреле.

Правообладателем выступила компания «Мицубиси Дзидося Когё Кабусики Кайся». Положительное решение о регистрации ведомство приняло в марте этого года.

Речь идет о товарных знаках Xpander и S-AWC. Под ними компания сможет производить и продавать наземные транспортные средства, а также комплектующие к ним.