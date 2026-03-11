Минздрав предложил включить онковакцины в бесплатную медпомощь
Минздрав РФ разработал проект постановления о включении онковакцин в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2026 год, а также на плановый период 2027—2028 годов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
Минздрав РФ разработал проект постановления о включении онковакцин в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2026 год, а также на плановый период 2027—2028 годов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
Согласно проекту, в программу планируется включить:
пептидную вакцину «Онкопепт» для борьбы с колоректальным раком;
персонализированную терапию мРНК-вакциной;
Т-клеточную иммунотерапию CAR-T с использованием генетически модифицированных аутологичных Т-лимфоцитов.
Введение этих методов позволит гражданам получать современные онкотерапевтические препараты в рамках бесплатной медицинской помощи.