Минздрав предложил включить онковакцины в бесплатную медпомощь

Минздрав РФ разработал проект постановления о включении онковакцин в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2026 год, а также на плановый период 2027—2028 годов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.