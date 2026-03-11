Латиноамериканец украл деньги с карты 26-летней рязанки

По данным МВД, 26-летняя местная жительница выронила банковскую карту на улице. А позже обнаружила, что с ее счета списали 19 977 рублей. Полицейские узнали, что обладателем утерянной карты стал 27-летний временно проживающий в Рязани гражданин одной из стран Латинской Америки. Молодого человека задержали в квартире дома на улице Грибоедова. Как выяснилось, мужчина подобрал на остановке чужую карту и быстро потратил в магазинах на продукты питания и спиртное почти 20 тысяч рублей. Дополнительно выяснилось, что он находится в России с нарушением миграционного законодательства. Возбуждено уголовное дело. Иностранцу грозит до 6 лет колонии.

Латиноамериканец украл деньги с карты 26-летней рязанки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным МВД, 26-летняя местная жительница выронила банковскую карту на улице. А позже обнаружила, что с ее счета списали 19 977 рублей.

Полицейские узнали, что обладателем утерянной карты стал 27-летний временно проживающий в Рязани гражданин одной из стран Латинской Америки. Молодого человека задержали в квартире дома на улице Грибоедова. Как выяснилось, мужчина подобрал на остановке чужую карту и быстро потратил в магазинах на продукты питания и спиртное почти 20 тысяч рублей. Дополнительно выяснилось, что он находится в России с нарушением миграционного законодательства.

Возбуждено уголовное дело. Иностранцу грозит до 6 лет колонии.