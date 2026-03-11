Коммунальщики завалили снегом остановку общественного транспорта во время уборки
По словам очевидцев, инцидент произошел на Михайловском шоссе, на остановке «Вокзал Рязань-2». Рязанцы отметили, что им сложно выходить из транспорта на заваленную снегом остановку.
Коммунальщики завалили снегом остановку общественного транспорта во время уборки. Об этом сообщили в телеграм-канале «Рязань. ру».
Фото: «Рязань. ру».