Каждый второй зумер рассчитывает на помощь родителей при покупке жилья — опрос

Почти половина представителей поколения зумеров в России мечтает о собственном жилье. При этом многие рассчитывают на поддержку родителей при покупке квартиры. Об этом говорится в исследовании СберСтрахования жизни. По данным аналитиков, 44% молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет хотят приобрести собственную недвижимость. Средняя площадь квартиры, о которой они мечтают, составляет около 70 квадратных метров.

Большинство опрошенных планируют покупать жилье с помощью ипотеки — так ответили 74,9% участников исследования. При этом 53,2% рассчитывают на финансовую помощь родителей, а 27,3% надеются справиться самостоятельно, используя различные способы накоплений.

Около 75% зумеров хотели бы жить в квартире: 61% предпочли бы вторичный рынок, а 14% — новостройки. Еще 3% хотят жить в частном доме, 2% — в таунхаусе, а 20% пока не определились с типом жилья.

В среднем молодые россияне готовы потратить на покупку недвижимости 5,1 млн рублей. Чаще всего они рассматривают бюджет от 3 до 5 млн рублей.

При выборе квартиры молодые люди чаще всего обращают внимание на расположение дома (38,1%), инфраструктуру района (29,9%) и транспортную доступность (15,3%).