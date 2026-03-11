К 1 сентября планируют переоснастить школьные кабинеты музыки, ИЗО и физики

Отмечается, что в 2026 году на 4 млрд рублей (3,7 млрд из федерального бюджета, 300 млн из региональных) обновят кабинеты музыки, ИЗО и физики. В каждый кабинет поставят музыкальные центры, фортепиано, компьютеры, портреты, шумовые инструменты и приборы для физики и астрономии. В 2027 году обновят кабинеты химии и биологии. К 2030 году все кабинеты будут соответствовать современным требованиям.

К началу следующего учебного года в российских школах появится новое оборудование для музыкальных, художественных и физкультурных кабинетов. Ою этом сообщил РИА Новости руководитель Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева Минпросвещения России Максим Костенко.

По мнению специалиста, материально-техническая база школ устарела, поэтому министр просвещения Сергей Кравцов ввел требование обновить учебные кабинеты в новых стандартах.

