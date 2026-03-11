Губернатор Павел Малков: в этом году уделим особое внимание ремонту автодорог в Рязанской области

Губернатор Павел Малков на заседании облправительства в среду, 11 марта, заявил, что в этом году уделят особое внимание ремонту местных автодорог. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства. По словам главы региона, в приоритетах дорожного строительства — новый мост через Оку и Южный обход города Рязани. Он отметил, что важные для региона проекты уже реализуются. Также одна из главных задач, как сказал Павел Малков, — приведение в порядок крупных магистральных трасс с интенсивным движением.

«Дороги остаются в числе приоритетных направлений. В прошлом году у нас по нацпроекту „Инфраструктура для жизни“ отремонтировано почти 170 км дорог. Привели в нормативное состояние 9 мостов. Более 40 км линий электроосвещения запустили вдоль дорог в 26 населенных пунктах. Наши результаты в дорожной сфере получили высокую оценку на федеральном уровне. Мы в числе регионов-лидеров по качеству реализации этих мероприятий. Но понимаем, что проблем еще очень много. В этом году особое внимание уделим ремонту местных автодорог», — сказал Павел Малков.

Министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Антонина Черских рассказала на заседании о планах дорожного ремонта. На 2026 год из дорожного фонда муниципальным образованиям распределены субсидии в объеме 2,4 млрд рублей на 100 дорог общей протяженностью 79 км.

Пять участков протяженностью 8,4 км приведут в порядок в рамках программы комплексного развития сельских территорий — это подъездные дороги к сельхозпредприятиям в Сасовском, Сапожковском, Рязанском, Александро-Невском и Захаровском округах.

Ремонт и капитальный ремонт на дорогах местного значения проведут на 88 участках протяженностью 71 км. Наиболее значимые объекты: ремонт дороги по улице Магаданской в селе Сушки Спасского округа, улице Пименова и в Октябрьском переулке в рабочем поселке Ермишь и капремонт дороги по улице Заводской в рабочем поселке Александро-Невский. Необходимые процедуры по заключению контрактов планируется завершить к 10 мая.

По словам министра, в рамках мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в этом году, в частности, продолжатся работы по нанесению дорожной разметки в Рязани, установке светофора на пересечении улице Мервинской и 7-го Мервинского проезда, а также по обустройству 25 нерегулируемых пешеходных переходов и развитию системы ИТС.

Павел Малков поручил администрации Рязани уделить повышенное внимание обновлению пешеходных переходов в областном центре.