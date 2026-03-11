Рязань
Госдума запретила выдворять иностранцев, проходивших службу в ВС РФ
Госдума в третьем и окончательном чтении приняла закон, который запрещает административное выдворение из России иностранцев и лиц без гражданства, проходивших военную службу по контракту и участвовавших в боевых действиях в составе Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили на сайте нижней палаты парламента.

Согласно новому закону, в отношении таких людей не будут применять наказание в виде выдворения за пределы страны.

Если они совершат административное правонарушение, за которое раньше предусматривалось выдворение, им смогут назначить штраф или обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

Кроме того, за грубое нарушение правил поведения зрителей на спортивных соревнованиях таким лицам могут запретить посещать спортивные мероприятия на срок от одного года до семи лет.