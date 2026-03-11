Рязань
Тёплая песочница, уличная библиотека и голосовые помощники в доме. Жит...
Четвёртый дом масштабного жилого комплекса «Еврокласс»...
11 минут назад
10
Портрет автовладельца. Кто сидит за рулем CHERY?
Как машина может характеризовать личность своего облада...
2 часа назад
124
Репортаж с улиц Рязани в Международный женский день
В воскресенье 8 марта журналист РЗН. Инфо вышла в город...
8 марта 16:33
1 530
«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
5 марта 13:49
1 285
Дирекция благоустройства рассказала о ночной уборке Рязани от снега
Снег вывезли с различных участков улиц, включая: Дзержинского до Татарской; Кальную от Касимовского шоссе (работы будут продолжены); Куйбышевское шоссе до проезда Яблочкова; Проезд Яблочкова до остановки «Проезд Яблочкова»; Соборную (работы будут продолжены); Семинарскую (работы будут продолжены). Также тротуары очищены на улицах Соборная, Семинарская, Ленина, Спортивная, Гагарина, Есенина, Горького, Циолковского, Первомайский проспект, Дзержинского и Вокзальная. Кроме того, бригады работали над устранением аварийных выбоин на улицах Куйбышевское шоссе, Чапаева, Вокзальная и Островского.

Ночью в Рязани работали 19 комбинированных дорожных машин и специальные «Чистики». Как сообщили в пресс-службе МБУ «Дирекция благоустройства города», для обработки улиц использовали 103 тонны реагента.

Снег вывезли с различных участков улиц, включая:

  • Дзержинского до Татарской;
  • Кальную от Касимовского шоссе (работы будут продолжены);
  • Куйбышевское шоссе до проезда Яблочкова;
  • Проезд Яблочкова до остановки «Проезд Яблочкова»;
  • Соборную (работы будут продолжены);
  • Семинарскую (работы будут продолжены).

Также тротуары очищены на улицах Соборная, Семинарская, Ленина, Спортивная, Гагарина, Есенина, Горького, Циолковского, Первомайский проспект, Дзержинского и Вокзальная.

Кроме того, бригады работали над устранением аварийных выбоин на улицах Куйбышевское шоссе, Чапаева, Вокзальная и Островского.

Утром работы по очистке продолжились на улице Подгорной, где рабочие расчищают остановки, пешеходные переходы и лестницы.