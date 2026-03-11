Дирекция благоустройства рассказала о ночной уборке Рязани от снега

Снег вывезли с различных участков улиц, включая: Дзержинского до Татарской; Кальную от Касимовского шоссе (работы будут продолжены); Куйбышевское шоссе до проезда Яблочкова; Проезд Яблочкова до остановки «Проезд Яблочкова»; Соборную (работы будут продолжены); Семинарскую (работы будут продолжены). Также тротуары очищены на улицах Соборная, Семинарская, Ленина, Спортивная, Гагарина, Есенина, Горького, Циолковского, Первомайский проспект, Дзержинского и Вокзальная. Кроме того, бригады работали над устранением аварийных выбоин на улицах Куйбышевское шоссе, Чапаева, Вокзальная и Островского.