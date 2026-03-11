Чайник стал причиной коммунальной аварии в Рязанской области

Инцидент произошел в селе Сотницыно. Неизвестные уронили чайник в центральную канализацию, что вызвало серьезный засор трубы. Засор устранила бригада из 6 человек. «Ну как? Как, товарищи, можно уронить чайник в канализационную трубу? Сколько можно так наплевательски относиться к объектам коммунального хозяйства? Большая просьба — аккуратнее с чаепитием!» — отметили в сообщении.