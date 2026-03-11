Более 55 тысяч животных вакцинировали от бешенства в Рязанской области

Как рассказали в управлении ветеринарии Рязанской области, ежегодно в регионе прививают около 55 тысяч собак и кошек. Вакцинация доступна как в стационарных ветучреждениях, так и в формате выездных мероприятий: специалисты регулярно приезжают в населенные пункты и проводят поквартирные обходы. Процедура бесплатная. Губернатор Павел Малков поручил местным администрациям активнее информировать жителей. Он отметил, что сообщения о датах вакцинации нужно распространять оперативнее — через все доступные муниципальные паблики и каналы связи.

Более 55 тысяч животных вакцинируют от бешенства в Рязанской области ежегодно. Вопрос об информировании населения о вакцинации животных поднял губернатор Павел Малков на заседании регионального правительства 11 марта.

Как рассказали в управлении ветеринарии Рязанской области, ежегодно в регионе прививают около 55 тысяч собак и кошек. Вакцинация доступна как в стационарных ветучреждениях, так и в формате выездных мероприятий: специалисты регулярно приезжают в населенные пункты и проводят поквартирные обходы. Процедура бесплатная.

Губернатор Павел Малков поручил местным администрациям активнее информировать жителей. Он отметил, что сообщения о датах вакцинации нужно распространять оперативнее — через все доступные муниципальные паблики и каналы связи.

«Когда информация появляется за неделю до приезда специалистов, администрация должна сразу ее транслировать. Иначе люди узнают о визите ветеринаров, только когда те уже уедут. Это закономерно вызывает недовольство. К информированию нужно подойти серьезнее», — сказал глава региона.