Железная дорога в Рязанской области ускорила перевозку грузов на 12,5%

В феврале погрузка грузов в Рязани выросла на 12,5% и составила 431,5 тыс. тонн. Такие данные приводит пресс-служба МЖД. Основной рост обеспечили «тяжеловесы» — нефть и нефтепродукты. Их перевезли почти 393 тыс. тонн, что на четверть больше, чем в феврале прошлого года. Химикаты и сода прибавили почти треть, а перевозка промышленного сырья и формовочных материалов увеличилась в 12 раз.

В целом за январь и февраль железная дорога обработала почти 957 тыс. тонн грузов, что немного меньше, чем год назад (-3,4%).