За ночь в Рязани использовали 97 тонн реагента для борьбы с гололедом

Также расчистка снега велась на Куйбышевском шоссе (от Связи до Трудовой), на улице Гагарина (до Семашко), на улице Бирюзова (от проезда Шабулина до Молодцова) и на площади Ленина. Особое внимание уделили пешеходным зонам. Тротуары чистили на улицах Дзержинского, Циолковского, Полонского, Радищева, Свободы, Введенской, Ленина, Соборной, а также на Первомайском проспекте и Вокзальной.

За ночь в Рязани использовали 97 тонн реагента для борьбы с гололедом. Об этом сообщили в пресс-службе МБУ «Дирекции благоустройства города».

Помимо борьбы со снегом, на улице Новой провели ямочный ремонт и привели в порядок 89 квадратных метров дорожного полотна.

Специализированная техника вышла на улицу Подгорную, где идут основные работы. Бригады заняты расчисткой и обработкой пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и лестничных сходов. Параллельно электрики участка наружного освещения устраняют повреждения на улицах Станкозаводская и Керамзавода.

