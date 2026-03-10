За неделю более 570 рязанцев обратились в БСМП с травмами

Со 2 по 8 марта в травмпункт БСМП обратились 166 пациентов с переломами, 208 — с ушибами, 110 — с растяжениями и 24 — с ранами. Отмечается, травмпункт обслуживает жителей всех районов Рязани, кроме Октябрьского, жители которого обращаются в травмпункт Городской больницы Nº11.

За неделю более 570 рязанцев оказались в травматологическом отделении БСМП. Об этом сообщили в пресс-службе здравоохранения по Рязанской области.

