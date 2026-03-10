Встречу по урегулированию конфликта на Украине перенесли

«Переговоры в трехстороннем формате по украинскому вопросу состоятся позже, чем планировалось», — сообщил спецпосланник США Стив Уиткофф. Отмечается, что встреча перенесена на следующую неделю.