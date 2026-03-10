ВКС России сбили украинский самолет Су-27

Помимо этого, поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах противника, места хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников. Средства ПВО сбили восемь управляемых авиабомб, три реактивных снаряда HIMARS и 241 БПЛА.