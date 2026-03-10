В Шилове 11 марта отключат свет на нескольких улицах

В Шилове 11 марта проведут плановое отключение электроэнергии. Об этом сообщили в Шиловском филиале АО «РОЭК». Электроснабжение отключат в 14:00 на улицах Рязанская (дома 163 и 165), в малосемейке № 1, а также в общежитиях № 2 и № 3. Электроснабжение планируют восстановить к 17:00.

Электроснабжение отключат в 14:00 на улицах Рязанская (дома 163 и 165), в малосемейке № 1, а также в общежитиях № 2 и № 3. Работы проводят для технического обслуживания закрытой трансформаторной подстанции (ЗТП).

Социально значимые объекты, в том числе котельная БМК на улице Рязанской, также будут временно без света. Электроснабжение планируют восстановить к 17:00.