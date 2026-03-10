В Рязанской области установили нарушения при перевозке животных

В хозяйства Рязанской области несколько раз ввозили крупный и мелкий рогатый скот без ветеринарных документов. При незаконном перемещении животных ветеринарная служба вынуждена проводить дополнительные диагностические исследования на инфекционные и особо опасные заболевания животных. Отмечается, что такие мероприятия требуют от собственника значительных затрат и много времени. Кроме того, за правонарушение грозит штраф до полумиллиона рублей по статье 10.8 КоАП РФ.

