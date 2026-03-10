Рязань
В Рязанской области состоялось первое заседание оргкомитета предварительного голосования по определению кандидатов от «Единой России» на выборах в Госдуму

В Рязанской области состоялось первое заседание оргкомитета предварительного голосования по определению кандидатов от «Единой России» на выборах в Госдуму. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Первое заседание оргкомитета провел председатель оргкомитета, секретарь Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Павел Малков

Заседание Рязанского оргкомитета по проведению предварительного голосования по определению кандидатов, которые представят партию «Единая Россия» на выборах в Госдуму девятого созыва, состоялось 10 марта в штабе общественной поддержки.

Павел Малков отметил, что старт предварительного голосования — это начало активной фазы избирательной кампании. В сентябре этого года пройдут избирательные процедуры разных уровней и важнейшее политическое событие среди них — выборы депутатов Госдумы девятого созыва.

«Первый этап предвыборной кампании — предварительное голосование. Это не какая-то формальность, это возможность для каждого жителя области определить достойного кандидата от партии. А для самих участников этой процедуры — это возможность рассказать о себе, объяснить, зачем и для чего они идут на эти выборы, — подчеркнул секретарь регионального отделения. — „Единая Россия“ — по-прежнему единственная партия, которая проводит отбор в таком масштабе. Партия, которая предоставляет избирателям самим сформировать список кандидатов открытым голосованием».

В состав регионального оргкомитета вошли представители общественных организаций Инна Калашникова, Александр Костров, руководитель регионального исполкома ОНФ Глеб Шабонин, участник СВО, член ассоциации ветеранов СВО Петр Рябов, представитель СМИ Александр Анитов, председатель регионального совета сторонников Татьяна Панфилова, представитель молодой гвардии Данила Попов и другие. «Состав рязанского оргкомитета федеральный центр согласовал без единого замечания», — подчеркнул Павел Малков.

Выдвижение кандидатов в девятый созыв Госдумы стартует уже 11 марта и продлится до 30 апреля. В этом году борьба развернется за мандаты по двум одномандатным округам: Рязанскому № 157 и Скопинскому № 158, а также по федеральному списку.

Отмечается, что претендент должен быть гражданином РФ старше 21 года, не иметь судимости, счетов за рубежом и статуса иноагента. Обязательное условие — быть членом или сторонником партии (либо беспартийным) и постоянно проживать в России. Для кандидатов из числа участников и ветеранов СВО добавляются дополнительные 25% к результатам на электронном предварительном голосовании.

Заявки от кандидатов будут приниматься круглосуточно на сайте предварительного голосования pg.er.ru/ Оригиналы документов необходимо подавать очно в региональном исполнительном комитете Рязанского отделения партии «Единая Россия» по адресу: г. Рязань, ул. Горького, д. 49а. Время работы оргкомитета: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00, перерыв — с 13.00 до 14.00.