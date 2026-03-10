В Рязанской области мужчину лишили прав и обязали заплатить штраф за пьяную езду

В Сараях 39-летнего водителя иномарки лишили прав на полтора года и оштрафовали на 45 тысяч рублей за пьяную езду. В ходе судебного заседания стало известно, что 25 февраля сотрудники ГАИ остановили Ford Focus для проверки. При осмотре документов у водителя заметили явные признаки опьянения. Полицейские отстранили мужчину от управления и предложили пройти освидетельствование на алкотестере, который показал 0,436 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Судья, учитывая, что правонарушение связано с источником повышенной опасности, признал водителя виновным по статье 12.8 часть 1 КоАП РФ.

