В Рязанской области деревья лежали на проводах, из-за этого жители региона часто оставались без света

В Рязанской области деревья лежат на проводах, из-за этого жители региона часто остаются без света. Об этом сообщили на странице «ВКонтакте» «Подслушано Шилово».

По словам очевидцев, инцидент происходит в селе Рясы не впервые. «В селе Ряссы уже не первый год деревья лежат на проводах. Некоторые уже вросли. И я не знаток, но, кажется, один провод уже горел (так как весь черный, на фото видно). Как только ветер, потом все село по несколько дней сидит без света», — говорится в сообщении.

Фото: «Подслушано Шилово».