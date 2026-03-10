В Рязани снова отключили свет

В 20:00 из-за «технологического нарушения» отключился свет в домах №№ 13, 42, 187, 990 в районе Сысоево и на улице Сысоевской, в домах №№ 10Е, 176, 990. Отмечается, что повреждение произошло на воздушной линии электропередачи в зоне ответственности смежной сетевой организации. Аварийные бригады работают над восстановлением подачи света.

