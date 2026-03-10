Рязань
Репортаж с улиц Рязани в Международный женский день
В воскресенье 8 марта журналист РЗН. Инфо вышла в город...
8 марта 16:33
1 434
«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
5 марта 13:49
1 231
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
795
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
4 140
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
В Рязани объявили поиски 74-летнего мужчины
С 6 марта 2026 года местонахождение Валерия Смирнова неизвестно. Приметы: рост — 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы — седые, глаза — карие. Одежда: черная куртка, синие джинсы, черные ботинки, шапка. С собой у мужчины был костыль. Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам 112, 8 (800) 700-54-52.

