В Рязани объявили поиски 74-летнего мужчины

С 6 марта 2026 года местонахождение Валерия Смирнова неизвестно. Приметы: рост — 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы — седые, глаза — карие. Одежда: черная куртка, синие джинсы, черные ботинки, шапка. С собой у мужчины был костыль. Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам 112, 8 (800) 700-54-52.