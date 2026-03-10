В России впервые появится органическое манго

Компания входит в холдинг Sekem Holding. Предприятие расположено в Египте и прошло сертификацию органического производства в аккредитованном органе «Роскачество-Органик».

"Получение органического сертификата подтверждает, что египетский производитель соблюдает все установленные российским законодательством требования к органической продукции. Наличие сертификата дает право маркировать продукцию как органическую", — сообщили в организации.

Эксперты организации проверили документы и условия производства в Египте. По итогам проверки они подтвердили, что производство манго и другой продукции — специй, бобовых, масел, финиковых батончиков, чая и трав — соответствует требованиям российского ГОСТа для органической продукции.

Компания Isis for food processing стала первым египетским производителем органического манго, которого внесли в Единый государственный реестр производителей органической продукции Минсельхоза России.