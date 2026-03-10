В России может появиться должность уполномоченного по защите животных

Как заявили в Госдуме, отсутствие в этой сфере института на федеральном уровне затрудняет выявление системных проблем и формирование комплексных решений. Письмо с предложением учредить должность уполномоченного по защите животных направлено премьер-министру Михаилу Мишустину. Отмечается, что в компетенцию в том числе могли бы входить выявление системных проблем, участие в разработке профильных законопроектов.

В России может появиться должность уполномоченного по защите животных. С соответствующей инициативой выступили депутаты думской фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым, передало 10 марта ТАСС.

Как заявили парламентарии, отсутствие в этой сфере института на федеральном уровне затрудняет выявление системных проблем и формирование комплексных решений.

Письмо с предложением учредить должность уполномоченного по защите животных направлено премьер-министру Михаилу Мишустину.

Отмечается, что в компетенцию в том числе могли бы входить выявление системных проблем, участие в разработке профильных законопроектов.