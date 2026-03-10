В одном из районов Рязани зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе

2 марта стационарным постом наблюдения за воздухом, установленным в районе Дашково-Песочня, выявлено превышение ПДК сероводорода. Уровень концентрации вредных веществ составил 1,51 ПДКмр. Результаты замеров направлены в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора, Роспотребнадзор и горадминистрацию. По данным минприроды, в другие дни в районах Рязани превышений вредных веществ воздухе не зафиксировано.

