В Госдуме предложили передавать пенсионные баллы по наследству
Сегодня пенсионные баллы ИПК не наследуются, наследуется только накопительная часть пенсии. Слуцкий считает это несправедливым, так как взносы граждан сгорают после их смерти.

Отмечается, что компенсация позволит частично вернуть семье средства, уплаченные в пенсионную систему, и повысит доверие к ней. Она также стимулирует граждан к легальной занятости, показывая ценность пенсионных прав.