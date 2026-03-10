В Госдуме предложили передавать пенсионные баллы по наследству

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести систему компенсации пенсионных баллов для наследников граждан, умерших до выхода на пенсию. Инициатива направлена премьер-министру Михаилу Мишустину и опубликована РИА Новости.

Компенсация будет единовременной и предназначена для прямых родственников умершего, не получающих пенсию по потере кормильца. Ее размер составит среднюю социальную пенсию за последние три года и будет зависеть от стажа и накопленных баллов умершего.

Сегодня пенсионные баллы ИПК не наследуются, наследуется только накопительная часть пенсии. Слуцкий считает это несправедливым, так как взносы граждан сгорают после их смерти.

Отмечается, что компенсация позволит частично вернуть семье средства, уплаченные в пенсионную систему, и повысит доверие к ней. Она также стимулирует граждан к легальной занятости, показывая ценность пенсионных прав.