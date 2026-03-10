В Госдума предложили наказывать артистов за злоупотребление иностранными словами

Депутат Николай Новичков считает, что творческие люди должны использовать русский язык, передает «Абзац». С 1 марта в России начали действовать правила, по которым на вывесках и в общественных местах информация должна быть в основном на русском языке. Новичков заявил, что многие артисты используют иностранные слова только для того, чтобы привлечь внимание, и это вредит культуре. Он предложил, чтобы Министерство культуры следило за тем, как говорят и пишут артисты, чтобы убрать ненужные иностранные выражения из русского языка. Депутат отметил, что не стоит вводить строгие запреты, но контроль за языком нужен.

