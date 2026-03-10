В феврале под наблюдение специалистов детской поликлиники № 6 поступили 59 новорожденных

За месяц в Рязани родилось 30 девочек и 29 мальчиков. Одна семья стала родителями двойни. Четверо малышей родились раньше срока, самый маленький весил 1820 граммов, самый крупный — 4550 граммов. Среди мальчиков популярно имя Павел, редкое — Леон. Среди девочек необычное имя — Мия.