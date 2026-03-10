В ФАС высказались и возможном запрете рекламы в Telegram
В ФАС заявили, что в случае принятия решения о блокировке Youtube, VPN-сервисов, Telegram и Whatsapp*, реклама на этих ресурсах будет запрещена. *запрещен в России, принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской.
В ФАС высказались и возможном запрете рекламы в Telegram. Об этом сообщает ТАСС.
В ФАС заявили, что в случае принятия решения о блокировке Youtube, VPN-сервисов, Telegram и Whatsapp*, реклама на этих ресурсах будет запрещена.
*запрещен в России, принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской.