В ФАС высказались и возможном запрете рекламы в Telegram

В ФАС заявили, что в случае принятия решения о блокировке Youtube, VPN-сервисов, Telegram и Whatsapp*, реклама на этих ресурсах будет запрещена. *запрещен в России, принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской.