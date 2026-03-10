В 53 года умер обладатель Кубка России по футболу в составе «Динамо» Сергей Некрасов

Бывший игрок «Динамо» Сергей Некрасов умер в 53 года после долгой болезни. Об этом сообщили в пресс-службе клуба, за который он выступал с 1992 по 1999 годы. В сезоне 1994/95 Некрасов выиграл Кубок России с «Динамо». Также он дважды становился бронзовым и один раз серебряным призером чемпионата России. За это время он провел 195 матчей и забил 16 голов.

Бывший игрок «Динамо» Сергей Некрасов умер в 53 года после долгой болезни. Об этом сообщили в пресс-службе клуба, за который он выступал с 1992 по 1999 годы.

В сезоне 1994/95 Некрасов выиграл Кубок России с «Динамо». Также он дважды становился бронзовым и один раз серебряным призером чемпионата России. За это время он провел 195 матчей и забил 16 голов.

«Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким Сергея Владимировича. Скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба «Динамо».