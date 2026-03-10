Средняя зарплата в Рязанской области в декабре достигла 99 тысяч рублей

В декабре 2025 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Рязанской области составила 99,2 тысячи рублей. Такие данные приводит портал федеральной статистики. Показатель указан до вычета налогов и с учетом премий и бонусов, которые работодатели часто выплачивают в конце года.

Для сравнения, средняя зарплата в Центральном федеральном округе достигла 189,9 тысячи рублей, а в Москве — 288,5 тысячи рублей.

Больше всего в Рязанской области в декабре зарабатывали сотрудники финансовой и страховой сферы — в среднем 178 тысяч рублей. В сфере обеспечения электричеством, газом и паром зарплата составила около 131 тысячи рублей, в обрабатывающих производствах — 119,8 тысячи рублей.

В строительстве средняя зарплата достигла 92,2 тысячи рублей. В здравоохранении и сфере социальных услуг показатель составил 72,9 тысячи рублей, в образовании — 72,8 тысячи рублей.