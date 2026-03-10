Рязанскому спортивному журналисту Вячеславу Чиркову исполнилось 80 лет

9 марта 2026 года исполнилось 80 лет старейшему рязанскому спортивному журналисту Вячеславу Чиркову. Мужчина отдал более 50-ти лет рязанскому спорту. «В послужном списке Вячеслава Ефимовича — тысячи соревнований и материалов, дружба с величайшими спортсменами прошлого и настоящего, работа на Олимпиаде-1980 в Москве, огромное количество наград — от звания „Лучшего спортивного журналиста Европы“ до нескольких „Хрустальных журавлей“ и Почетного знака „Благодарность от Земли Рязанской“», — отметили в минспорта.