Рязанские спасатели сняли кота с дерева и эвакуировали женщину по сугробам

За выходные рязанские спасатели отработали более десятка вызовов. Они помогли людям, животным и устранили препятствия на дорогах. На улице Энгельса убрали дерево, перегородившее проезжую часть. На Станкозаводской ствол рухнул на жилой дом, спасатели распилили и убрали его, пострадавших не было. В селе Оленинское из-за сугробов врачи не могли добраться до женщины с травмой ноги. Спасатели эвакуировали ее на носилках. На улице Крупской с помощью вышки сняли кота с дерева.

За прошедшие дни рязанские спасатели отработали более десятка вызовов. Они помогли людям, животным и устранили препятствия на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского спасательного отряда РязГМУ «Salus» имени В. И. Васильева.

На улице Энгельса убрали дерево, перегородившее проезжую часть. На Станкозаводской ствол рухнул на жилой дом, спасатели распилили и убрали его, пострадавших не было.

В селе Оленинское из-за сугробов врачи не могли добраться до женщины с травмой ноги. Спасатели эвакуировали ее на носилках.

На улице Крупской с помощью вышки сняли кота с дерева. На Колхозной и Пугачева вскрывали двери для полиции и медиков.

Фото: медицинский спасательный отряд РязГМУ «Salus» имени В. И. Васильева.