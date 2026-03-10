Рязанская ГАИ будет ловить водителей, выезжающих на встречную полосу

Сотрудники Госавтоинспекции проведут в Рязанской области мероприятие «Встречная полоса». Рейд направлен на пресечение нарушений правил дорожного движения, связанных с выездом на встречную полосу. Об этом сообщили в ведомстве.

За выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, водителям грозит лишение прав на срок от четырех до шести месяцев или штраф в размере 7,5 тысячи рублей. Такая ответственность предусмотрена частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ.

В Госавтоинспекции призвали водителей соблюдать правила дорожного движения, придерживаться скоростного режима и не выезжать на встречную полосу, не убедившись в безопасности маневра.