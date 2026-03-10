Рязанец незаконно хранил старинную винтовку и боеприпасы к ней

Оперативники уголовного розыска выяснили, что в доме 37-летнего жителя поселка Тума спрятано огнестрельное оружие. В сейфе нашли вместе с зарегистрированными охотничьими ружьями винтовку 1885 года выпуска без приклада и коробку с 40 патронами калибра 5,6 миллиметров. Оружие оказалось боевым. Мужчину задержали. Оружие и боеприпасы изъяли. По предварительной информации полицейских, старинная винтовка и патроны достались хозяину дома после смерти отца. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ, по которой грозит до пяти лет тюрьмы.

