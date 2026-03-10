Рязанцы возмущены стихийной парковкой посетителей ТЦ у их дома в центре города

Рязань
Рязанцы возмущены, что территория у ворот их дома в центре города превратилась в стихийную парковку ТЦ. Об этом 10 марта сообщили в Telegram-канале «Регион для жизни». В региональную общественную организацию обратились жители домов №№ 70/1 и 72 по Первомайскому проспекту. Они рассказали, что посетители расположенного рядом торгового центра уже несколько лет массово паркуют машины у ворот домов. В итоге, по словам местных жителей, проезд оказывается перекрыт. Отмечается, что общественная организация направила коллективные обращения в горадминистрацию и региональную госавтоинспекцию с подписями жителей.

Рязанцы возмущены, что территория у ворот их дома в центре города превратилась в стихийную парковку ТЦ. Об этом 10 марта сообщили в Telegram-канале «Регион для жизни».

В региональную общественную организацию обратились жители домов №№ 70/1 и 72 по Первомайскому проспекту. Они рассказали, что посетители расположенного рядом торгового центра уже несколько лет массово паркуют машины у ворот домов. В итоге, по словам местных жителей, проезд оказывается перекрыт.

«Это означает, что в случае необходимости к домам может не проехать скорая помощь или пожарная техника. Кроме того, зимой ситуация усугубилась — территория не очищалась от снега и наледи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что общественная организация направила коллективные обращения в горадминистрацию и региональную госавтоинспекцию с подписями жителей.

Помимо коллективного обращения, активисты предложили расчистить проезд, изменить схему движения, установить запрещающие дорожные знаки, чтобы исключить стихийную парковку.

Фото: Telegram-канал «Регион для жизни».