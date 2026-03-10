Рязанцы сообщили о яме на улице 11-я Линия
Фото в редакцию РЗН. Инфо прислали читатели. По словам местных жителей, еще в октябре сообщалось о яме, на что в ответ попросили подождать три недели. «Все своими руками», — отметили рязанцы. Жители обеспокоены, что в яму могут по неосторожности упасть дети. Они надеются, что на проблему обратят внимание и решат ее.
