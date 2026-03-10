Рязанцам разъяснили, почему мусор из переполненных баков забирают, а с земли — нет

«Региональный оператор вывозит отходы из контейнеров. Машина подъезжает, механизм поднимает бак, опустошает его в кузов — и экипаж едет дальше по маршруту. Если отходы лежат на земле, их уже нельзя просто „подцепить“ техникой. Есть и вопрос безопасности. В куче отходов могут быть стекло, острые предметы, металлические банки и другие опасные вещи. Поднимать такой мусор руками — риск для здоровья работников», — говорится в сообщении.

Рязанцам разъяснили, почему мусор из переполненных баков забирают, а с земли — нет. Об этом сообщили в пресс-службе «Эко-Пронска».

"Региональный оператор вывозит отходы из контейнеров. Машина подъезжает, механизм поднимает бак, опустошает его в кузов — и экипаж едет дальше по маршруту. Если отходы лежат на земле, их уже нельзя просто «подцепить» техникой. Есть и вопрос безопасности. В куче отходов могут быть стекло, острые предметы, металлические банки и другие опасные вещи. Поднимать такой мусор руками — риск для здоровья работников", — говорится в сообщении.

Также временные рамки важны: один водитель за смену обслуживает 50 контейнерных площадок, тратя на каждую 3-6 минут. Ручная уборка увеличивает маршрут, что может привести к задержкам вывоза и пустым дворам. Уборка вокруг контейнеров — обязанность управляющей компании или администрации.

Фото: «Эко-Пронск».