Репортаж с улиц Рязани в Международный женский день
В воскресенье 8 марта журналист РЗН. Инфо вышла в город...
8 марта 16:33
1 384
«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
5 марта 13:49
1 205
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
789
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
4 115
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Рязанцам разъяснили, почему мусор из переполненных баков забирают, а с земли — нет
«Региональный оператор вывозит отходы из контейнеров. Машина подъезжает, механизм поднимает бак, опустошает его в кузов — и экипаж едет дальше по маршруту. Если отходы лежат на земле, их уже нельзя просто „подцепить“ техникой. Есть и вопрос безопасности. В куче отходов могут быть стекло, острые предметы, металлические банки и другие опасные вещи. Поднимать такой мусор руками — риск для здоровья работников», — говорится в сообщении.

Рязанцам разъяснили, почему мусор из переполненных баков забирают, а с земли — нет. Об этом сообщили в пресс-службе «Эко-Пронска».

Также временные рамки важны: один водитель за смену обслуживает 50 контейнерных площадок, тратя на каждую 3-6 минут. Ручная уборка увеличивает маршрут, что может привести к задержкам вывоза и пустым дворам. Уборка вокруг контейнеров — обязанность управляющей компании или администрации.

Фото: «Эко-Пронск».