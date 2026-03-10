Рязанцам рассказали о запуске «горячей» линии к Всемирному дню прав потребителей

В Роспотребнадзоре по Рязанской области с 1 марта до 20 марта работает телефонная «горячая» линия, приуроченная к Всемирному дню прав потребителей. Как уточнили в пресс-службе ведомства, в этом году мероприятие проходит под девизом «Безопасные товары, уверенные потребители». Граждане могут получить консультации по вопросам защиты прав потребителей, а также узнать о безопасных товарах и услугах. Звонки принимаются по следующим телефонам: 92-98-02, 98-63-37, 92-80-10, 92-37-30 и 8-800-550-85-62. Режим работы «горячей» линии: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу — с 9:00 до 16:45.

В Роспотребнадзоре по Рязанской области с 1 марта до 20 марта работает телефонная «горячая» линия, приуроченная к Всемирному дню прав потребителей.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, в этом году мероприятие проходит под девизом «Безопасные товары, уверенные потребители».

Граждане могут получить консультации по вопросам защиты прав потребителей, а также узнать о безопасных товарах и услугах. Звонки принимаются по следующим телефонам: 92-98-02, 98-63-37, 92-80-10, 92-37-30 и 8-800-550-85-62.

Режим работы «горячей» линии: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу — с 9:00 до 16:45.