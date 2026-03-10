Рязань заняла 18 место в рейтинге 100 российских городов по строительству жилья

Отмечается, что в начале года в городе на одного человека приходилось 2,13 кв. м. строящегося жилья. При этом наибольший показатель отмечен в Краснодаре, где на одного жителя приходится 4,39 кв. м.