Россиянам рассказали, какие астрономические объекты можно заметить в марте

По словам эксперта, хотя март считается подходящим временем для астрономических наблюдений, это не совсем так. Солнце садится все позже, и многие планеты исчезают на фоне светлого неба. Чумаков отметил, что более благоприятные условия для наблюдений обычно наблюдаются в конце января и начале февраля, когда темнеет раньше, предоставляя больше времени для наблюдений. Тем не менее, в марте воздух становится более прозрачным, но многие «зимние» астрономические объекты уже располагаются низко над горизонтом.

Среди видимых объектов в ясную погоду можно выделить Сириус — самую яркую звезду на ночном небосводе, а также звезды Бетельгейзе и Ригель из созвездия Ориона. Юпитер, крупнейшая планета Солнечной системы, расположена выше Ориона рядом со звездами Поллукс и Кастор.

Чумаков рекомендует выбирать места для наблюдений вдали от высотных зданий и лесов, чтобы южная и западная части горизонта оставались открытыми. Он также предупредил о засветке, создаваемой крупными населенными пунктами, из-за чего в крупных городах можно увидеть только Юпитер и Сириус. Для лучших наблюдений стоит выбрать пригороды или сельскую местность.