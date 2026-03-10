Путин: 15-17% территории ДНР остается под контролем Киева

«Совсем недавно этот показатель составлял 25%", — напомнил президент. Путин также отметил, что восстановление ДНР идет хорошими темпами, несмотря на ущерб. «Регион развивается, хотя получил колоссальный ущерб за предыдущие годы», — отметил президент.