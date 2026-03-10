Под Рязанью участок под жилые дома переведут в коммунально-складскую зону

Под Рязанью участок под жилые дома переведут в коммунально-складскую зону. Соответствующие постановления опубликованы на сайте газеты «Рязанские ведомости». В Турлатове Рязанского района планируют изменить назначение земельного участка площадью 534 м². Вместо зоны индивидуальной жилой застройки ему запланировали присвоить статус коммунально-складской зоны. Инициатором выступило ООО «Техмонтажсервис». Согласно документу, разработку проекта изменений в правила землепользования и застройки компания должна провести за свой счет. Далее проект пройдет проверку на соответствие градостроительным нормам, а затем — обязательные общественные обсуждения или публичные слушания.