Песков: Россия готова содействовать снижению напряженности на Ближнем Востоке

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул что Москва готова подключиться к урегулированию конфликта, если это будет востребовано. Песков напомнил, что Владимир Путин предлагал посреднические усилия еще до начала боевых действий, выдвигая различные варианты, которые могли бы помочь снизить напряженность в регионе. Однако, по его словам, называть Путина посредником пока рано, так как для этого необходимо согласование со всеми сторонами конфликта. «Здесь необходимо множественное понимание, множественное согласование. Поэтому чуть-чуть наберемся терпения», — добавил пресс-секретарь.

