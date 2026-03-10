На картах Рязани экскурсоводы нашли ошибку

Как рассказали экскурсоводы, сооружение на площади Соборной на некоторых схемах получило название «Триумфальная арка». На самом деле это пропилеи — парадный проход, обрамленный портиками и колоннами. Однако арка на Соборной площади (ранее Ильинской) все же была. В сентябре 1895 года ее возвел архитектор Иван Цеханский за рекордные четыре дня перед 800-летием Рязани. Через несколько лет арку разобрали, рассчитывая построить ее из камня. Однако из-за русско-японской войны и событий внутри Российской империи планы отложили до 50-х. Тогда Соборную площадь стали украшать пропилеи.

Фото: скриншот из выпуска ГТРК «Ока».