ХК «Рязань-ВДВ» проведет завершающую домашнюю серию игр перед плей-офф Чемпионата России

Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» продолжает успешно выступать в рамках Чемпионата России по хоккею. Команда сыграла 58 матчей и набрала 75 очков. На днях рязанские хоккеисты вернулись с выездной серии по Уралу, где завоевали 7 из 8 возможных очков.

Теперь на очереди заключительная домашняя серия регулярного чемпионата, которая определит место команды в плей-офф.

10 марта в 19:00 рязанцы выйдут на лед против команды «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода.

В четверг, 12 марта, в 19:00 состоится ожидаемое дерби против воскресенского «Химика».

В субботу, 14 марта, в 17:00 рязанцы сыграют с фарм-клубом московского «ЦСКА» — командой «Звезда».

А в среду, 18 марта, в 19:00 соперником станет тульский «АКМ».

Команда ждет своих болельщиков на трибуне. Отмечается, что будут разыграны призы от клуба и его партнеров.

Билеты на матчи можно приобрести в кассах ДС «Олимпийский» или по ссылке .

Возрастное ограничение: 0+.