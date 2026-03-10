Рязань
Репортаж с улиц Рязани в Международный женский день
В воскресенье 8 марта журналист РЗН. Инфо вышла в город...
8 марта 2026 16:33
1 311
«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
5 марта 13:49
1 176
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
786
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
4 096
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
ХК «Рязань-ВДВ» проведет завершающую домашнюю серию игр перед плей-офф Чемпионата России
Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» продолжает успешно выступать в рамках Чемпионата России по хоккею. Команда сыграла 58 матчей и набрала 75 очков. На днях рязанские хоккеисты вернулись с выездной серии по Уралу, где завоевали 7 из 8 возможных очков.

Теперь на очереди заключительная домашняя серия регулярного чемпионата, которая определит место команды в плей-офф.

10 марта в 19:00 рязанцы выйдут на лед против команды «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода.

В четверг, 12 марта, в 19:00 состоится ожидаемое дерби против воскресенского «Химика».

В субботу, 14 марта, в 17:00 рязанцы сыграют с фарм-клубом московского «ЦСКА» — командой «Звезда».

А в среду, 18 марта, в 19:00 соперником станет тульский «АКМ».

Команда ждет своих болельщиков на трибуне. Отмечается, что будут разыграны призы от клуба и его партнеров.

Билеты на матчи можно приобрести в кассах ДС «Олимпийский» или по ссылке.

Возрастное ограничение: 0+.