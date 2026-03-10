Госдума рассмотрит законопроекты о контроле тарифов ЖКХ

11 марта Государственная Дума обсудит законопроекты, направленные на ужесточение контроля за тарифами в сфере жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своих соцсетях.

11 марта Государственная Дума обсудит законопроекты, направленные на ужесточение контроля за тарифами в сфере жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своих соцсетях.

По его словам, депутаты регулярно получают жалобы от граждан на необоснованно высокие платежи за ЖКУ. В 2025 году проверки показали, что население переплатило более 50 млрд рублей из-за неправомерных начислений.

Федеральная антимонопольная служба также выявила рост числа нарушений предписаний региональными властями: если в 2023 году зафиксировали 14 случаев, то в последние два года их уже насчитывается 93.

«Надо навести порядок в данной сфере и защитить права граждан», — подчеркнул Володин.