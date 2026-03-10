«Ъ»: ФНС признала беспроцентные автокредиты скрытым доходом

ФНС признала беспроцентные автокредиты скрытым доходом. Об этом 10 марта сообщил «Ъ».

По данным газеты, ФНС начала начислять НДФЛ автовладельцам, которые в 2024 году оформили кредиты по минимальной ставке. Отмечается, что банки предлагали такие программы, клиентам обещали почти бесплатную рассрочку.

Однако после изменений в налоговом законодательстве займы попали под правило: если ставка по кредиту ниже 2/3 ключевой ставки ЦБ, разница считается доходом и облагается налогом.

Покупатели сообщили «Ъ», что о таких последствиях их не предупреждали.

Как пояснил Mash , согласно новым поправкам, с 2025-го кредиты с процентами ниже 2/3 ключевой ставки ЦБ (15,5%) облагаются НДФЛ в 35%. Причина — покупатели пользуются выгодой, берут рассрочки под низкие проценты, чтобы сэкономить, и «зарабатывают» на разнице.

Уточнятся, что банк сам будет рассчитывать разницу и передавать информацию в налоговую службу. Первый платеж обяжут внести в 2026 году, заключили в публикации.